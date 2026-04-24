China Shenhua Energy Company Aktie

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WKN DE: A0M52W / ISIN: CNE100000767

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24.04.2026 07:01:06

Ausblick: China Shenhua Energy Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Shenhua Energy Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,693 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,600 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll China Shenhua Energy Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 83,22 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,59 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,66 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 338,27 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 292,92 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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