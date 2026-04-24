China Shenhua Energy Company Aktie
WKN DE: A0M52W / ISIN: CNE100000767
|
24.04.2026 07:01:06
Ausblick: China Shenhua Energy Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China Shenhua Energy Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,693 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,600 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll China Shenhua Energy Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 83,22 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,59 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,66 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 338,27 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 292,92 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Shenhua Energy Company Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: China Shenhua Energy Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.26
|Erste Schätzungen: China Shenhua Energy Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.10.25
|Ausblick: China Shenhua Energy Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu China Shenhua Energy Company Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|China Shenhua Energy Company Ltd (A)
|46,98
|2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.