China Shenhua Energy Company Aktie

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WKN DE: A0M4XP / ISIN: CNE1000002R0

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: China Shenhua Energy Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Shenhua Energy Company wird am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,589 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 63,97 Milliarden CNY für China Shenhua Energy Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 91,36 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,41 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 306,04 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 366,87 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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