China Shenhua Energy Company Aktie
WKN DE: A0M4XP / ISIN: CNE1000002R0
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Shenhua Energy Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Shenhua Energy Company wird am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,720 CNY gegenüber 0,810 HKD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 101,60 Milliarden CNY für China Shenhua Energy Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,00 Milliarden HKD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,91 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,96 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 392,17 Milliarden CNY, gegenüber 319,84 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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