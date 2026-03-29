Ausblick: China Southern Airlines legt Quartalsergebnis vor

China Southern Airlines öffnet am 30.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Southern Airlines im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,117 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,200 CNY je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 41,65 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,56 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,058 CNY, gegenüber -0,090 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 177,49 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 173,97 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at