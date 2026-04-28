China Southern Airlines Aktie

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WKN: 813964 / ISIN: CNE000001FG0

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: China Southern Airlines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Southern Airlines wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,030 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Southern Airlines -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,63 Prozent auf 48,02 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Southern Airlines noch 43,41 Milliarden CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,077 CNY je Aktie, gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 194,92 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 182,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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