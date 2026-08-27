China Southern Airlines Aktie

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WKN: 813964 / ISIN: CNE000001FG0

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: China Southern Airlines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Southern Airlines öffnet am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 14,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 42,88 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 49,02 Milliarden CNY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,158 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,050 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 200,55 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 182,04 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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