China State Construction Engineering a Aktie

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WKN DE: A0X9T5 / ISIN: CNE100000F46

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: China State Construction Engineering A legt Quartalsergebnis vor

China State Construction Engineering A veröffentlicht am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,180 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China State Construction Engineering A einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 404,92 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 449,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,888 CNY, gegenüber 0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2.045,91 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.079,96 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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