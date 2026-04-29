China State Construction Engineering a Aktie
WKN DE: A0X9T5 / ISIN: CNE100000F46
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: China State Construction Engineering A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China State Construction Engineering A wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass China State Construction Engineering A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,350 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 3,76 Prozent auf 534,44 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China State Construction Engineering A noch 555,34 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Schätzung von 11 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,976 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 9 Analyst von 2.083,95 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 2.079,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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