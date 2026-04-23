Ausblick: China Telecom A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Telecom A wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,083 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Telecom A 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll China Telecom A nach der Prognose von 1 Analyst 133,16 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 134,51 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,352 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 534,37 Milliarden CNY, gegenüber 523,16 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at