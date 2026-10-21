China Telecom a Aktie
ISIN: CNE100004QG0
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Telecom A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Telecom A präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,070 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 2,00 Prozent auf 122,35 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Telecom A noch 124,85 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,317 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,360 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 516,94 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 523,16 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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