Ausblick: China Telecom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Telecom äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,073 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Telecom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 HKD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 122,61 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 136,42 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,317 CNY, gegenüber 0,390 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 516,87 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 567,38 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at