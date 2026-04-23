China Telecom Aktie
WKN DE: A0M4XS / ISIN: CNE1000002V2
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: China Telecom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China Telecom öffnet am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,083 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Telecom einen Gewinn von 0,100 HKD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 133,16 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 143,81 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,356 CNY im Vergleich zu 0,390 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 536,48 Milliarden CNY, gegenüber 567,38 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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