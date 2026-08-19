China Telecom Aktie

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WKN DE: A0M4XS / ISIN: CNE1000002V2

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: China Telecom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Telecom stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Telecom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,097 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 HKD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 135,47 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 145,57 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,390 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 520,10 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 567,38 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

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