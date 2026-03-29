Ausblick: China Tourism Group Duty Free stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Tourism Group Duty Free wird am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass China Tourism Group Duty Free für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll China Tourism Group Duty Free im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 15,13 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,55 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent gesteigert.

25 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 HKD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,24 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 60,82 Milliarden HKD, gegenüber 61,22 Milliarden HKD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at