Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

China Vanke Aktie

China Vanke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1163C / ISIN: CNE100001SR9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.03.2026 07:01:06

Ausblick: China Vanke legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Vanke lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Vanke die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,291 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Vanke noch ein Verlust pro Aktie von -2,880 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 25,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 100,57 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 134,25 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,250 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -4,520 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 274,87 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 375,37 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu China Vanke Co Ltd (H)

mehr Nachrichten

Analysen zu China Vanke Co Ltd (H)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

China Vanke Co Ltd (H) 0,31 -1,59% China Vanke Co Ltd (H)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen