Ausblick: China Vanke legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Vanke lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Vanke die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,291 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Vanke noch ein Verlust pro Aktie von -2,880 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 25,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 100,57 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 134,25 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,250 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -4,520 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 274,87 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 375,37 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at