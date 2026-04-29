Ausblick: China Vanke stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Vanke wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,195 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,560 HKD je Aktie erzielt worden waren.

China Vanke soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,06 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,830 HKD, gegenüber -8,070 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 209,26 Milliarden HKD im Vergleich zu 255,48 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at