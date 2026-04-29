China Vanke Aktie
WKN DE: A1163C / ISIN: CNE100001SR9
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: China Vanke stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Vanke wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,195 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,560 HKD je Aktie erzielt worden waren.
China Vanke soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,06 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,830 HKD, gegenüber -8,070 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 209,26 Milliarden HKD im Vergleich zu 255,48 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Vanke Co Ltd (H)
|
29.04.26
|Ausblick: China Vanke stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: China Vanke legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: China Vanke legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: China Vanke mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)