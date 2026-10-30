China Yangtze Power Aktie

China Yangtze Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 784599 / ISIN: CNE000001G87

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 07:01:06

Ausblick: China Yangtze Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Yangtze Power wird am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Yangtze Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,562 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 CNY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,10 Prozent auf 25,53 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,46 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,41 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 86,57 Milliarden CNY, gegenüber 85,24 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu China Yangtze Power Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu China Yangtze Power Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

China Yangtze Power Co Ltd (A) 29,99 2,01% China Yangtze Power Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:51 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen