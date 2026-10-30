Ausblick: China Yangtze Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Yangtze Power wird am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Yangtze Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,562 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 CNY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,10 Prozent auf 25,53 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,46 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,41 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 86,57 Milliarden CNY, gegenüber 85,24 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net