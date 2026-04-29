China Yangtze Power Aktie

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WKN: 784599 / ISIN: CNE000001G87

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: China Yangtze Power legt Quartalsergebnis vor

China Yangtze Power gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,370 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 20,10 Milliarden CNY gegenüber 17,65 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 CNY, gegenüber 1,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 86,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 82,52 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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