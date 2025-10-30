Ausblick: Chinese Universe Publishing and Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chinese Universe Publishing and Media wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Chinese Universe Publishing and Media im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,70 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,502 CNY im Vergleich zu 0,530 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 6,60 Milliarden CNY, gegenüber 9,29 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at