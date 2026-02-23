Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ChipMOS TECHNOLOGIES präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ChipMOS TECHNOLOGIES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,335 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 20,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 201,6 Millionen USD gegenüber 167,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD im Vergleich zu 1,23 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 762,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 706,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at