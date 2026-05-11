Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,496 USD aus. Im letzten Jahr hatte ChipMOS TECHNOLOGIES einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 27,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 214,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 168,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 924,2 Millionen USD im Vergleich zu 768,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at