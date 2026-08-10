ChipMOS TECHNOLOGIES Aktie

ChipMOS TECHNOLOGIES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N8SZ / ISIN: US16965P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 07:01:06

Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass ChipMOS TECHNOLOGIES für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 237,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 768,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs) 44,40 -2,20% ChipMOS TECHNOLOGIES INC (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen