ChipMOS TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A2N8SZ / ISIN: US16965P2020
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: ChipMOS TECHNOLOGIES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ChipMOS TECHNOLOGIES wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass ChipMOS TECHNOLOGIES für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 237,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 768,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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