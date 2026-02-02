Ausblick: Chipotle Mexican Grill gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipotle Mexican Grill lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

35 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 30 Analysten einen Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,96 Milliarden USD gegenüber 2,85 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten im Durchschnitt 11,90 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,31 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at