Ausblick: Chipotle Mexican Grill gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipotle Mexican Grill wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

36 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,238 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 31 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,07 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,88 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 12,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at