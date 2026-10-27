Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Chipotle Mexican Grill informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chipotle Mexican Grill wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 33 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 28 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,00 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 13,03 Milliarden USD, gegenüber 11,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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