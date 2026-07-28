Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Chipotle Mexican Grill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chipotle Mexican Grill präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 33 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,319 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,31 Prozent verringert. Damals waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 29 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,75 Prozent auf 3,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill noch 3,06 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 36 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,99 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,93 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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