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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Choice Hotels International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Choice Hotels International wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Choice Hotels International noch ein Gewinn pro Aktie von 3,86 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 447,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,90 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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