Ausblick: Choice Hotels International legt Quartalsergebnis vor

Choice Hotels International wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Choice Hotels International 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 333,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,9 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,90 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,61 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at