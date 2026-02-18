Ausblick: Choice Hotels International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Choice Hotels International gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Choice Hotels International noch 1,59 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 389,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 369,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,93 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,20 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at