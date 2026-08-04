Choice Hotels International Aktie

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WKN: 915916 / ISIN: US1699051066

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Choice Hotels International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Choice Hotels International präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Choice Hotels International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,75 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 431,5 Millionen USD gegenüber 426,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,90 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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