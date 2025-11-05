Cholamandalam Investment and Finance Aktie
WKN DE: A2PMH3 / ISIN: INE121A01024
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cholamandalam Investment and Finance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cholamandalam Investment and Finance stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,17 INR gegenüber 11,52 INR im Vorjahresquartal.
Cholamandalam Investment and Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,61 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 61,63 INR, gegenüber 50,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 167,71 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 258,55 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cholamandalam Investment and Finance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Cholamandalam Investment and Finance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cholamandalam Investment and Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Cholamandalam Investment and Finance legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs
|1 755,25
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.