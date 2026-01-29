Ausblick: Cholamandalam Investment and Finance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cholamandalam Investment and Finance präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,39 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,95 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Cholamandalam Investment and Finance 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 42,69 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 37,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cholamandalam Investment and Finance 68,37 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,87 INR im Vergleich zu 50,72 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich bei 168,82 Milliarden INR, gegenüber 258,55 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at