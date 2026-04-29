Ausblick: Chongqing Brewery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Brewery präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,955 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,80 Prozent auf 4,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Brewery noch 4,36 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,54 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 14,98 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 13,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at