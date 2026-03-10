Ausblick: Chongqing Brewery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chongqing Brewery wird sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,167 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chongqing Brewery ein EPS von -0,450 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chongqing Brewery in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,50 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 2,30 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,70 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 13,75 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at