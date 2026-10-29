Chongqing Brewery Aktie
WKN: 910160 / ISIN: CNE000000TL3
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Chongqing Brewery stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chongqing Brewery stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,718 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,95 Prozent verringert. Damals waren 0,780 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,22 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,90 Milliarden CNY aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,35 CNY im Vergleich zu 2,54 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 14,20 Milliarden CNY, gegenüber 13,81 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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