Chongqing Brewery Aktie

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WKN: 910160 / ISIN: CNE000000TL3

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chongqing Brewery veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Chongqing Brewery wird sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,800 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,810 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Chongqing Brewery nach der Prognose von 1 Analyst 4,31 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,48 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 CNY, gegenüber 2,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 14,69 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,81 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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