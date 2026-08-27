Ausblick: Chongqing Rural Commercial Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Rural Commercial Bank öffnet am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 CNY gegenüber 0,350 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,06 Milliarden CNY gegenüber 13,18 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 38,83 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 1,05 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 30,71 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 51,10 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at