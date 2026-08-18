Chongqing Sokon Industry Group Aktie

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WKN DE: A2DL22 / ISIN: CNE1000028B9

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chongqing Sokon Industry Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chongqing Sokon Industry Group wird am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,26 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,34 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 33,31 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 22,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,25 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,45 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,68 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 159,68 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 161,19 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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