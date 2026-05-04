Chord Energy Corporation Aktie

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WKN DE: A2QJUT / ISIN: US6742152076

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chord Energy legt Quartalsergebnis vor

Chord Energy wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,21 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,37 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,88 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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