Ausblick: Chord Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Chord Energy wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chord Energy noch ein Verlust pro Aktie von -6,770 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chord Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,89 Milliarden USD, gegenüber 4,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at