Ausblick: Chord Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Chord Energy stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chord Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 25,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,45 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,54 USD je Aktie, gegenüber 16,02 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,85 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at