Ausblick: Chorus Aviation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chorus Aviation wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,134 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,79 Prozent auf 422,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Chorus Aviation noch 346,5 Millionen CAD umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,494 CAD, gegenüber 0,370 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,57 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,02 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at