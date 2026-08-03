Ausblick: ChromaDex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ChromaDex präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,008 USD aus. Im letzten Jahr hatte ChromaDex einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

ChromaDex soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,205 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 140,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 129,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at