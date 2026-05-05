Ausblick: ChromaDex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ChromaDex wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,068 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ChromaDex 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 31,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,258 USD im Vergleich zu 0,200 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 145,9 Millionen USD, gegenüber 129,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at