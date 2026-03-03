ChromaDex Aktie

ChromaDex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AG5N / ISIN: US1710774076

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: ChromaDex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ChromaDex wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,022 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ChromaDex für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,7 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,181 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 127,3 Millionen USD, gegenüber 99,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

