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WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Chubb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chubb äußert sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,77 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chubb ein EPS von 7,35 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,07 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,14 USD im Vergleich zu 25,68 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 58,62 Milliarden USD, gegenüber 59,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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