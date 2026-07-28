Ausblick: Chubu Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chubu Electric Power äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 75,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 112,98 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent auf 846,50 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 800,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 225,00 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 301,57 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.756,20 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3.546,04 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at