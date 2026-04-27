Ausblick: Chubu Electric Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chubu Electric Power lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -10,900 JPY gegenüber 46,29 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chubu Electric Power in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1.046,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.017,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 255,33 JPY im Vergleich zu 267,41 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3.571,10 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3.669,23 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at