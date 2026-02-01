Chubu Electric Power Aktie
WKN: 853840 / ISIN: JP3526600006
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Chubu Electric Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chubu Electric Power öffnet am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 19,90 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 26,73 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 907,00 Milliarden JPY gegenüber 885,15 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 258,73 JPY aus. Im Vorjahr waren 267,41 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 3.574,34 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.669,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chubu Electric Power Co Inc
|
07:01
|Ausblick: Chubu Electric Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Chubu Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Chubu Electric Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Chubu Electric Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Chubu Electric Power Co Inc
Aktien in diesem Artikel
|Chubu Electric Power Co Inc
|12,10
|2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.