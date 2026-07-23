Ausblick: Chugai Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chugai Pharmaceutical lädt am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chugai Pharmaceutical im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,69 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 59,04 JPY je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 339,79 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 290,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 309,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 263,73 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.383,72 Milliarden JPY, gegenüber 1.257,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at